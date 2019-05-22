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РИА Новости

СМИД ШОС обсудит предстоящий саммит глав государств организации

09:13
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества обсудят предстоящий саммит глав государств-членов ШОС, заявил глава внешнеполитического ведомства Киргизии Чингиз Айдарбеков.
В Бишкеке в среду проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем принимают участие представители России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.
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В Бишкеке началась встреча глав МИД стран ШОС
"В рамках повестки дня будет обсуждена текущая деятельность организации и предстоящее заседание глав государств-членов ШОС", - заявил Айдарбеков на заседании.
По словам министра, также на заседании планируется "одобрение документов для принятия главами государств на предстоящем 13-14 июня саммите".
Помимо этого, в ходе встречи стороны намерены "обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", добавил глава МИД Киргизии.
В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС и ОДКБ. В республике уже состоялись встречи глав оборонных ведомств организаций и секретарей Советов безопасности стран ШОС, а также Второй форум женщин стран ШОС.
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