СМИД ШОС обсудит предстоящий саммит глав государств организации

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества обсудят предстоящий саммит глав государств-членов ШОС, заявил глава внешнеполитического ведомства Киргизии Чингиз Айдарбеков.

В Бишкеке в среду проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем принимают участие представители России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

"В рамках повестки дня будет обсуждена текущая деятельность организации и предстоящее заседание глав государств-членов ШОС", - заявил Айдарбеков на заседании.

По словам министра, также на заседании планируется "одобрение документов для принятия главами государств на предстоящем 13-14 июня саммите".

Помимо этого, в ходе встречи стороны намерены "обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", добавил глава МИД Киргизии.