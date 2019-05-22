Во Владимирской области отменили режим контртеррористической операции

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) в городе Кольчугино Владимирской области, где ночью силовики ликвидировали двух боевиков, снят, сообщил РИА Новости дежурный УФСБ по региону.

"Снят", - ответил он на вопрос агентства о том, продолжает ли на территории действовать режим КТО.