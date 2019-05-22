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РИА Новости

Во Владимирской области отменили режим контртеррористической операции

09:11
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© Национальный антитеррористический комитетКонтртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области
© Национальный антитеррористический комитет
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) в городе Кольчугино Владимирской области, где ночью силовики ликвидировали двух боевиков, снят, сообщил РИА Новости дежурный УФСБ по региону.
"Снят", - ответил он на вопрос агентства о том, продолжает ли на территории действовать режим КТО.
Ранее сообщалось, что на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим КТО. Позже НАК сообщил, что двое бандитов нейтрализованы.
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