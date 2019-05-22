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РИА Новости

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

09:10
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме группу бандитов. Несмотря на призыв сложить оружие и сдаться, преступники открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем боевики были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в городе ввели режим контртеррористической операции. Во время КТО жителей близлежащих домов эвакуировали. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет.
По данным оперативного штаба НАК, преступники были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.
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Национальный антитеррористический комитет РФВладимирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
есть несколько ошибок 1.вместо вместо фанаря нужно было применять прибор ночново виденья 2.много людей подставили под пули.3.наверно видео было заснято уже после штурма
22 мая, 10:07
Free Stalin
16230215
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