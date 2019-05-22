Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме группу бандитов. Несмотря на призыв сложить оружие и сдаться, преступники открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем боевики были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в городе ввели режим контртеррористической операции. Во время КТО жителей близлежащих домов эвакуировали. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет.
По данным оперативного штаба НАК, преступники были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.