ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналиста Свиридова к властям Польши

ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на пять лет.

В письме канцелярия информирует, что "трибунал приступит к рассмотрению жалобы так быстро, как это будет возможно на основании представленной информации и документов".

Дело Свиридова

В октябре 2014-го МИД Польши без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года.

После этого власти начали административную процедуру лишения его вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС.

Материалы дела засекречены, кроме письма директора Агентства внутренней безопасности, в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства".

Российский МИД не раз заявлял, что эту ситуацию можно расценить как попытку ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.

Кроме того, история Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации.

В 2018-м Высший административный суд Польши счел законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и внесение в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно.