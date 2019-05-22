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РИА Новости

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналиста Свиридова к властям Польши

09:04
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© AP Photo / Alik KepliczРоссийский журналист Леонид Свиридов
Российский журналист Леонид Свиридов
© AP Photo / Alik Keplicz
Российский журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на пять лет.
В письме канцелярия информирует, что "трибунал приступит к рассмотрению жалобы так быстро, как это будет возможно на основании представленной информации и документов".
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
3 августа 2018, 14:55
Россия выразила надежду на адекватное рассмотрение дела Свиридова

Дело Свиридова

В октябре 2014-го МИД Польши без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года.
После этого власти начали административную процедуру лишения его вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС.
Материалы дела засекречены, кроме письма директора Агентства внутренней безопасности, в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства".
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
29 апреля 2015, 20:17
Посольство РФ считает необоснованным решение Польши по делу СвиридоваПо словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, в отсутствие объяснений остается предполагать, что Леонид Свиридов подвергается гонениям исключительно лишь потому, что, во-первых, является гражданином России, а во-вторых, потому, что занимается журналистской деятельностью.
Российский МИД не раз заявлял, что эту ситуацию можно расценить как попытку ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
Кроме того, история Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации.
В 2018-м Высший административный суд Польши счел законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и внесение в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно.
После этого журналист обратился в ЕСПЧ. В исковом заявлении он потребовал отмены незаконных решений, принятых властями Польши, а также материальную компенсацию в размере 40 тысяч евро и компенсацию расходов на адвоката.
Генеральный директор ФГУП Международное информационное агентство Россия сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
29 апреля 2015, 15:07
Киселев: дело Свиридова в Польше показывает ситуацию со СМИ в ЕССимволично, что российского журналиста лишили права проживания в Польше, а ранее и журналисткой аккредитации накануне Всемирного дня свободы печати, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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Леонид СвиридовЕвропейский суд по правам человекаПольшаРоссияВ мире
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