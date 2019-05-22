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РИА Новости

Россия приняла меры для возобновления прокачки в Польшу нефти по "Дружбе"

08:46
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши, продолжает переговоры с польской стороной на эту тему, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Продолжаются переговоры с польской стороной относительно возобновления прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета Адамова застава, при этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки", - сообщает ведомство.
Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что окончательно договориться с Польшей по устранению последствий ЧП с нефтепроводом "Дружба" пока не удалось. В четверг планируются дополнительные переговоры. Козак также сообщил, что Польша подняла перед Россией вопрос о скидке на загрязненную нефть, поступающую по этому нефтепроводу.
Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Вчера, 20:38
Польша подняла вопрос о скидке на загрязненную нефть из "Дружбы"
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