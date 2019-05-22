Россия приняла меры для возобновления прокачки в Польшу нефти по "Дружбе"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши, продолжает переговоры с польской стороной на эту тему, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Продолжаются переговоры с польской стороной относительно возобновления прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета Адамова застава, при этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки", - сообщает ведомство.

Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что окончательно договориться с Польшей по устранению последствий ЧП с нефтепроводом "Дружба" пока не удалось. В четверг планируются дополнительные переговоры. Козак также сообщил, что Польша подняла перед Россией вопрос о скидке на загрязненную нефть, поступающую по этому нефтепроводу.