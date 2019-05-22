В Бишкеке началась встреча глав МИД стран ШОС

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС началось в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как ранее анонсировали в российском дипведомстве, одними из главных тем встречи станут борьба с терроризмом и углубление экономического сотрудничества.
Перед началом заседания министры провели церемонию совместного фотографирования на фоне стенда с эмблемой организации.
Ранее утром состоялась коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
Киргизия в 2019 году председательствует в ШОС. 13-14 июня в Бишкеке состоится саммит глав государств-членов организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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