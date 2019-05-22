В Бишкеке началась встреча глав МИД стран ШОС

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС началось в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.

Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как ранее анонсировали в российском дипведомстве, одними из главных тем встречи станут борьба с терроризмом и углубление экономического сотрудничества.

Перед началом заседания министры провели церемонию совместного фотографирования на фоне стенда с эмблемой организации.

Ранее утром состоялась коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Киргизия в 2019 году председательствует в ШОС. 13-14 июня в Бишкеке состоится саммит глав государств-членов организации.