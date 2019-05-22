Индия вывела на орбиту новейший разведывательный спутник

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что в среду утром осуществила успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B, способным вести наблюдение за поверхностью Земли в дневное и ночное время суток, а также в условиях высокой облачности.

Старт ракеты состоялся в 05.30 утра (03.00 мск) с индийского космодрома Шрихарикота в Бенгальском заливе. Вскоре после этого ISRO подтвердила, что аппарат был выведен на заданную орбиту. Комментируя данное событие, глава организации Кайласавадиву Сиван назвал его "фантастическим", подчеркнув, что новейшая разработка индийских ученых значительно улучшит возможности вооруженных сил республики в контроле над западными и восточными рубежами.