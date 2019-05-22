Король Таиланда наградил бывшего посла России Барского орденом Белого Слона

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Бывшему послу России в Таиланде Кириллу Барскому, работавшему в Бангкоке в 2014 – 2018 годах, вручен в Москве таиландский Орден Белого Слона первой степени, сообщает интернет-сайт посольства Таиланда в России.

Церемония вручения ордена состоялась в посольстве Таиланда в Москве 15 мая, говорится в сообщении.

Указ о награждении российского посла одним из высших орденов королевства за вклад в укрепление таиландско-российских отношений был подписан королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Х) 25 декабря прошлого года и опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании, в котором публикуются королевские указы и новые законы.

"Я глубоко признателен Его Величеству королю и правительству Таиланда за то, что мой труд на посту посла России в этой стране был так высоко оценен страной пребывания", - сказал российский дипломат в среду РИА Новости.

Барский завершил работу в Таиланде в ноябре 2018 года. В настоящее время бывший глава дипмиссии РФ в Бангкоке является послом по особым поручениям МИД РФ и занимается вопросами Евразийской интеграции. На посту посла РФ в Таиланде его сменил Евгений Томихин.

Таиландский Орден Белого Слона был учрежден в 1861 году королем Сиама (ныне Таиланд) Рамой IV. Он имеет 5 степеней (классов). Орден Белого Слона первой степени считается по статусу "генеральским". Он вручается гражданам Таиланда за особые заслуги и длительную работу на государственной службе, а также гражданам иностранных государств за заслуги в укреплении дружественных отношений этих государств с Таиландом. Среди первых кавалеров Ордена Белого Слона первой степени были император Франции Наполеон III, британская королева Виктория, британский адмирал и вице-король Индии граф Луис Альберт Маунтбэттен, российский вице-адмирал Аврамий Асланбегов, первая женщина-врач в Таиланде доктор Пхиара Ветчабун.