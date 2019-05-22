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РИА Новости

Король Таиланда наградил бывшего посла России Барского орденом Белого Слона

08:30
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКирилл Барский
Кирилл Барский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кирилл Барский. Архивное фото
БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Бывшему послу России в Таиланде Кириллу Барскому, работавшему в Бангкоке в 2014 – 2018 годах, вручен в Москве таиландский Орден Белого Слона первой степени, сообщает интернет-сайт посольства Таиланда в России.
Церемония вручения ордена состоялась в посольстве Таиланда в Москве 15 мая, говорится в сообщении.
Евгений Томихин
9 февраля, 10:36
Информработа становится приоритетом для дипмиссии России в Таиланде
Указ о награждении российского посла одним из высших орденов королевства за вклад в укрепление таиландско-российских отношений был подписан королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Х) 25 декабря прошлого года и опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании, в котором публикуются королевские указы и новые законы.
"Я глубоко признателен Его Величеству королю и правительству Таиланда за то, что мой труд на посту посла России в этой стране был так высоко оценен страной пребывания", - сказал российский дипломат в среду РИА Новости.
Барский завершил работу в Таиланде в ноябре 2018 года. В настоящее время бывший глава дипмиссии РФ в Бангкоке является послом по особым поручениям МИД РФ и занимается вопросами Евразийской интеграции. На посту посла РФ в Таиланде его сменил Евгений Томихин.
Таиландский Орден Белого Слона был учрежден в 1861 году королем Сиама (ныне Таиланд) Рамой IV. Он имеет 5 степеней (классов). Орден Белого Слона первой степени считается по статусу "генеральским". Он вручается гражданам Таиланда за особые заслуги и длительную работу на государственной службе, а также гражданам иностранных государств за заслуги в укреплении дружественных отношений этих государств с Таиландом. Среди первых кавалеров Ордена Белого Слона первой степени были император Франции Наполеон III, британская королева Виктория, британский адмирал и вице-король Индии граф Луис Альберт Маунтбэттен, российский вице-адмирал Аврамий Асланбегов, первая женщина-врач в Таиланде доктор Пхиара Ветчабун.
В последние годы Орден Белого Слона первой степени вручался премьер-министрам Таиланда и другим госслужащим высокого ранга, таиландским и иностранным военачальникам и нескольким иностранным дипломатам в ранге послов. Также Орденом Белого Слона первой степени был посмертно награжден лейтенант-коммандер (соотв. капитану третьего ранга) Саман Кунан, таиландский боевой пловец, погибший летом прошлого года при спасении юных футболистов команды "Лесные вепри" из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй.
Бангкок, Таиланд
9 февраля, 10:10
Россия и Таиланд обсуждают переход к стратегическому партнерству
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Маха ВатчиралонгконКирилл БарскийРоссияТаиландВ мире
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