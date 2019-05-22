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РИА Новости

Нарышкин прокомментировал заявления в ПАСЕ в поддержку России

08:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости. Заявления представителей ряда государств-участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые выступают за то, чтобы Россия не покидала эту организацию, говорит о том, что здравый смысл в отношении ПАСЕ к РФ может восторжествовать, считает директор Службы внешней разведки, бывший спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам заявления Комитета министров СЕ в Хельсинки поддержали линию на восстановление в полном объеме прав делегации России в ПАСЕ.
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"Это, конечно, позитивный процесс. Наконец-то европейские страны начинают более или менее смело высказывать свою точку зрения, понимая, что политика санкций может завести всех в глубокий тупик", - сказал Нарышкин журналистам.
"Это имеет отношение и к ситуации, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы хорошо знаете, что часть Парламентской ассамблеи очень здраво оценивает сложившуюся ситуацию. Но есть и реакционная, очень громко кричащая часть в составе представителей известных вам стран. Но последние события говорят о том, что все-таки здравый смысл может восторжествовать, на что мы очень надеемся", - добавил директор СВР.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Служба внешней разведки РФЕвросоюзСергей НарышкинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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