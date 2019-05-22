Нарышкин прокомментировал заявления в ПАСЕ в поддержку России

ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости. Заявления представителей ряда государств-участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые выступают за то, чтобы Россия не покидала эту организацию, говорит о том, что здравый смысл в отношении ПАСЕ к РФ может восторжествовать, считает директор Службы внешней разведки, бывший спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам заявления Комитета министров СЕ в Хельсинки поддержали линию на восстановление в полном объеме прав делегации России в ПАСЕ.

"Это, конечно, позитивный процесс. Наконец-то европейские страны начинают более или менее смело высказывать свою точку зрения, понимая, что политика санкций может завести всех в глубокий тупик", - сказал Нарышкин журналистам.

"Это имеет отношение и к ситуации, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы хорошо знаете, что часть Парламентской ассамблеи очень здраво оценивает сложившуюся ситуацию. Но есть и реакционная, очень громко кричащая часть в составе представителей известных вам стран. Но последние события говорят о том, что все-таки здравый смысл может восторжествовать, на что мы очень надеемся", - добавил директор СВР.