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РИА Новости

СМИ: минюст США готов передать конгрессу документы по расследованию Мюллера

08:14
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США, пытаясь предотвратить какие-либо юридические процедуры в отношении генпрокурора Уильяма Барра, предлагает предоставить комитету по разведке палаты представителей конгресса более подробные документы по "российскому расследованию" спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, минюст надеется на то, что в таком случае глава комитета Адам Шифф согласится отказаться от действий против министерства.
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На прошлой неделе, как отмечает телеканал, Шифф заявил, что намерен провести встречу в среду и обсудить меры в отношении минюста в случае, если министерство откажется предоставить документы, связанные с "российским расследованием" Мюллера.
"Министерство уже начало процесс распознавания, обнаружения и пересмотра материалов, потенциально соответствующих категориям документов. Процесс, который не продолжится, если комитет предпримет ненужный и непродуктивный шаг по привлечению Барра к ответственности по обвинению в неуважении к конгрессу", - приводит телеканал слова помощника генпрокурора Стивена Бойда к юридическому комитету.
Ранее юридический комитет палаты представителей рекомендовал провозгласить голосованием, что конгресс недоволен Барром в связи с тем, как тот отчитывался о делах администрации и "российском расследовании" Мюллера. Недовольство конгресса может иметь серьезные юридические последствия вплоть до уголовного преследования. Впрочем, в последний раз, при проведении такого рода голосовании в 2012 году тогдашний генпрокурор Эрик Холдер избежал санкций, кроме формального порицания.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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Игра с престолом. Докладу Мюллера прочат славу бестселлераПо этому докладу они еще сериал снимут. А потом второй сезон. Ведь "Выборы близко". И Трамп по-прежнему планирует их выиграть.
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