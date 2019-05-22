Нарышкин заявил о возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости. Уровень взаимодействия между Службой внешней разведки РФ и ЦРУ США снизился из-за внутриполитического кризиса в Америке, но возобновление контактов глав этих спецслужб возможно, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.

"Партнерские отношения с разведывательными службами других стран у Службы внешней разведки самые широкие. Они никогда не прекращались, в том числе контакты с Центральным разведывательным управлением США", - сказал Нарышкин журналистам.

Он напомнил, что в свое время встречался как в России, так и в США с бывшим тогда директором ЦРУ Майком Помпео, между ними шел обмен телефонными беседами. "Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена разведывательной, аналитической информацией. Это я считаю очень важным для формирования более доверительных отношений на межгосударственном уровне", - отметил Нарышкин.

"Потом, в основном в силу усиления внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах Америки контакты эти снизились. Хотя, не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике. Я не исключаю, что мы возобновим такое взаимодействие на самом высоком уровне (личных встреч глав СВР и ЦРУ). Это возможно", - сказал директор СВР.