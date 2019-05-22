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РИА Новости

Нарышкин заявил о возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

08:03
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 22 мая - РИА Новости. Уровень взаимодействия между Службой внешней разведки РФ и ЦРУ США снизился из-за внутриполитического кризиса в Америке, но возобновление контактов глав этих спецслужб возможно, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.
"Партнерские отношения с разведывательными службами других стран у Службы внешней разведки самые широкие. Они никогда не прекращались, в том числе контакты с Центральным разведывательным управлением США", - сказал Нарышкин журналистам.
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Он напомнил, что в свое время встречался как в России, так и в США с бывшим тогда директором ЦРУ Майком Помпео, между ними шел обмен телефонными беседами. "Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена разведывательной, аналитической информацией. Это я считаю очень важным для формирования более доверительных отношений на межгосударственном уровне", - отметил Нарышкин.
"Потом, в основном в силу усиления внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах Америки контакты эти снизились. Хотя, не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике. Я не исключаю, что мы возобновим такое взаимодействие на самом высоком уровне (личных встреч глав СВР и ЦРУ). Это возможно", - сказал директор СВР.
"Ну а с руководителями других спецслужб, в том числе западноевропейских, контакты, взаимодействие на партнерском канале поддерживается в постоянном и довольно плодотворном режиме", - добавил Нарышкин.
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Служба внешней разведки РФЦентральное разведывательное управлениеСергей НарышкинРоссияСШАВ мире
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