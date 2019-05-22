Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Июльская жара придет в столицу в первой половине дня в среду, воздух местами прогреется до 27 градусов, а во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди и грозы, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При переменной облачности у нас температура ожидается по-настоящему летняя - 25-27 градусов, по области - 23-28, но во второй половине дня возрастет вероятность локальных кратковременных дождей, местами могут прогреметь грозы", - сказала она.
По словам Волосюк, температурный режим в среду окажется почти на 4 градуса выше нормы.
Синоптик также отметила, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, но при грозах он будет более порывистым.
Кроме того, метеоролог отметила, что атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды