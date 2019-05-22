Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T08:00Z
https://ria.ru/20190522/1554783682.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152259/58/1522595835_0:189:3072:1916_1036x0_80_0_0_0c59ba8254b8f8e01dde405d282512f7.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:00
126
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы. Архивное фото
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Июльская жара придет в столицу в первой половине дня в среду, воздух местами прогреется до 27 градусов, а во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди и грозы, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При переменной облачности у нас температура ожидается по-настоящему летняя - 25-27 градусов, по области - 23-28, но во второй половине дня возрастет вероятность локальных кратковременных дождей, местами могут прогреметь грозы", - сказала она.
По словам Волосюк, температурный режим в среду окажется почти на 4 градуса выше нормы.
Синоптик также отметила, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, но при грозах он будет более порывистым.
Кроме того, метеоролог отметила, что атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Нарышкин заявил о возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
РИА
Новости
Панорама Москвы. Архивное фото
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
"У него был двойник". Сенсационные подробности жизни Николая Чудотворца
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
СМИ: минюст США готов передать конгрессу документы по расследованию Мюллера
Лента
новостей
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал заявления в ПАСЕ в поддержку России
В Иркутской области природные пожары охватили более трех тысяч гектаров
Дело завели на главврача уральской больницы после инцидента с пенсионеркой
Обстановка у станций метро Полежаевская и Хорошевская после их закрытия на вход пассажиров. 21 мая 2019
Московский метрополитен рассказал о действиях при ЧП с остановкой поездов
Указ о назначении Зеркаль замглавы администрации Зеленского исчез с сайта
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
Приштина после бомбардировки
Как обедненный уран "обогатил" флору, фауну и население Сербии…
СМИ: автомобиль взорвался рядом с президентским дворцом в столице Сомали
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков: кадры спецоперации
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Опера Евгений Онегин в Большом театре
Почему американцы плакали в Большом театре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
Лента новостейМолния