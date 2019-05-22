В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Провал грунта общей площадью порядка 4 квадратных метров и глубиной до полуметра образовался на проезжей части в центре Москвы, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома №3 на улице Мытная образовался провал на проезжей части, ближе к тротуару. Площадь проседания грунта составила порядка 4 квадратных метров, а его глубина - 0,5 метра", - сказал собеседник агентства.