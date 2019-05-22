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РИА Новости

В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей

07:39
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск. Архивное фото
Вид на Хабаровск. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вид на Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
"Медицинский центр планируется возвести на улице Краснодарской в Хабаровске. Там около одного миллиарда рублей вложений, это иностранный капитал. Прорабатываем, уже есть подвижки, которые дают нам надежду, что этот центр "Академия здоровья" будет построен", - сказал Кравчук.
Он уточнил, что центр предполагается построить на деньги инвесторов из Южной Кореи. Там будут проводить диагностику, первичное обследование и лечебные процедуры по выявленным заболеваниям. Его оснастят современным оборудованием высокого класса.
"До 2020 года успеют...Планируется использовать каркасные технологии строительства. Это возводится очень быстро", - отметил мэр.
По информации мэрии, проект медицинского центра "Академия здоровья" является одним из семи действующих масштабных проектов, признанных правительством Хабаровского края приоритетными. Общая сумма всех семи проектов 17 миллиардов рублей.
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