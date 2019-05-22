Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T07:35Z
https://ria.ru/20190522/1554783498.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:0:5001:2814_1036x0_80_0_0_6e8bb3265dbd4b3517e751625bb35acb.jpg
РИА Новости

Опрос выявил намерение 40% членов AmCham перенести производство из Китая

07:35
1964
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Около 40% компаний, входящих в состав двух американских торговых палат в Китае, рассматривают перенос производства оттуда в другие страны или уже сделали это на фоне торговой войны между двумя странами, свидетельствуют опубликованные в среду данные совместного опроса AmCham China и AmCham Shanghai.
В опросе, проведенном 16-20 мая, приняли участие около 250 компаний, являющихся членами Американской торговой палаты в Китае (AmCham China) и Американской торговой палаты в Шанхае (AmCham Shanghai).
При этом только 6% опрошенных говорят о переносе производства в США, в то время как 24,7% рассматривают страны Юго-Восточной Азии, 10,5% - Мексику, чуть более 8% - Индию, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланку.
О негативном влиянии повышения таможенных пошлин обеими странами заявили почти 75% участников исследования. По их словам, это сказалось на спросе на их продукцию и повысило затраты на производство. Однако 60% опрошенных не планируют переносить производство из КНР.
Посол США в Китае Гэри Фэй Лок
9 мая, 08:00
Весеннее обострение. Трамп готов запустить новый виток торговой войны
В состав Американской торговой палаты в Китае входят представители около 900 компаний, в Американскую торговую палату в Шанхае – около 1500 компаний.
Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле в начале мая завершился безрезультатно на фоне еще одного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
31 декабря 2018, 08:00
Арест, бойкот, ненормативная лексика: как сегодня ведутся торговые войны
3602011
Обсудить 0
AmChamКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
РИА
Новости
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Остров Шикотан. Архивное фото
В МИД Японии рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал заявления в ПАСЕ в поддержку России
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
Прототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай выступил против возможного внесения в черный список США Hikevision
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
Хургада, Египет
Дипломаты просят туроператоров не отправлять гостей в один из отелей Египта
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Вид на озеро Комо в Италии. Архивное фото
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
Лента новостейМолния