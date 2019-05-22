Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing возместить ущерб за простой самолетов 737 МАХ, а также за просрочку передачи ранее закупленных самолетов этой серии, сообщает Авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing возместить ущерб за простой самолетов 737 МАХ, а также за просрочку передачи ранее закупленных самолетов этой серии, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителей авиакомпании.

Ранее аналогичное требование выдвинула авиакомпания China Eastern.

По имеющимся данным, в авиапарке китайских авиакомпаний в общей сложности эксплуатируются 96 самолетов серии 737 MAX.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.