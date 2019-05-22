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РИА Новости

Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX

07:34
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© AFP 2019 / StringerCамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
© AFP 2019 / Stringer
ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing возместить ущерб за простой самолетов 737 МАХ, а также за просрочку передачи ранее закупленных самолетов этой серии, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителей авиакомпании.
Ранее аналогичное требование выдвинула авиакомпания China Eastern.
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По имеющимся данным, в авиапарке китайских авиакомпаний в общей сложности эксплуатируются 96 самолетов серии 737 MAX.
В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Boeing 737The Boeing CompanyChina Eastern AirlinesAir ChinaЭкономика
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Браво! За Хуавей!
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iibrovkin
1410000
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