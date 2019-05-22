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РИА Новости

СМИ: в США выплатят компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет

07:19
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© AP Photo / Ed WhiteАмериканец Ричарду Филлипс, освобожденный после 46 лет тюрьмы по ложному обвинению
Американец Ричарду Филлипс, освобожденный после 46 лет тюрьмы по ложному обвинению
© AP Photo / Ed White
Американец Ричарду Филлипс, освобожденный после 46 лет тюрьмы по ложному обвинению
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти штата Мичиган выплатят отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу полтора миллиона долларов, сообщает телеканал CBS News.
Филлипс оказался тюрьме в 1971-м, а выпустили его лишь весной прошлого года. Причем, выйдя на свободу, он даже не получил оплаченный билет на автобус до дома.
Прокуратура штата решила возместить ему моральный ущерб за годы заключения, оценив потерянное время в полтора миллиона долларов. Сейчас власти решают, выделять ли Филлипсу эти средства.
Кроме того, сообщается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов.
По словам Филлипса, он таким образом пытался "отвлечься и чем-нибудь занять голову" и ему неважно, выплатят ему власти что-либо за их же ошибку или нет.
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