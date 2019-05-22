СМИ: в США выплатят компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет

Американец Ричарду Филлипс, освобожденный после 46 лет тюрьмы по ложному обвинению

Американец Ричарду Филлипс, освобожденный после 46 лет тюрьмы по ложному обвинению

© AP Photo / Ed White Американец Ричарду Филлипс, освобожденный после 46 лет тюрьмы по ложному обвинению

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти штата Мичиган выплатят отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу полтора миллиона долларов, сообщает телеканал Власти штата Мичиган выплатят отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу полтора миллиона долларов, сообщает телеканал CBS News

Филлипс оказался тюрьме в 1971-м, а выпустили его лишь весной прошлого года. Причем, выйдя на свободу, он даже не получил оплаченный билет на автобус до дома.

Прокуратура штата решила возместить ему моральный ущерб за годы заключения, оценив потерянное время в полтора миллиона долларов. Сейчас власти решают, выделять ли Филлипсу эти средства.

Кроме того, сообщается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов.