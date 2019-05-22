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РИА Новости

В МИД Японии рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах

07:07
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан. Архивное фото
Остров Шикотан. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Шикотан. Архивное фото
ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии рассказал РИА Новости об итогах заседаний рабочих групп по вопросам совместной экономической деятельности на "северных территориях" — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Встречи на уровне глав департаментов и глав отделов состоялись в Москве 20 и 21 мая.
На первой из них, которая длилась четыре часа, обсуждались юридические вопросы.
Представитель МИД подчеркнул, что "в результате переговоров в некоторой степени продвинулось взаимопонимание позиций друг друга", однако "это не тот случай, когда можно достичь решения за один раз".
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Второе заседание прошло во вторник. На нем подняли вопросы перемещения людей.
Эксперты отмечают, что одним из серьезных препятствий стала необходимость получения виз японцами. В Токио не согласны с этим, поскольку считают острова своей территорией.
Также стороны подтвердили намерение заключить соглашение на основании договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ в Нагато в декабре 2016 года.
В феврале 2017-го при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности.
В 2017 и 2018 годах представители правительственных и бизнес-кругов Японии ездили на Курилы, чтобы изучить конкретные перспективы проектов. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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Российско-японские отношения

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.
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МИД Японии‎Курильские островаЯпонияРоссияВ мире
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