В МИД Японии рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии рассказал РИА Новости об итогах заседаний рабочих групп по вопросам совместной экономической деятельности на "северных территориях" — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Встречи на уровне глав департаментов и глав отделов состоялись в Москве 20 и 21 мая.

На первой из них, которая длилась четыре часа, обсуждались юридические вопросы.

Представитель МИД подчеркнул, что "в результате переговоров в некоторой степени продвинулось взаимопонимание позиций друг друга", однако "это не тот случай, когда можно достичь решения за один раз".

Второе заседание прошло во вторник. На нем подняли вопросы перемещения людей.

Эксперты отмечают, что одним из серьезных препятствий стала необходимость получения виз японцами. В Токио не согласны с этим, поскольку считают острова своей территорией.

Также стороны подтвердили намерение заключить соглашение на основании договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ в Нагато в декабре 2016 года.

В феврале 2017-го при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности.

В 2017 и 2018 годах представители правительственных и бизнес-кругов Японии ездили на Курилы, чтобы изучить конкретные перспективы проектов. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Российско-японские отношения

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.