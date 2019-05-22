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РИА Новости

В Иркутской области природные пожары охватили более трех тысяч гектаров

06:55
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ИРКУТСК, 22 мая – РИА Новости. Пожарами в Иркутской области охвачено более 3 тысяч гектаров природных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.
За минувшие сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 17 пожаров, их общая площадь составила 950 гектаров.
"В локализованном состоянии на утро 22 мая в лесном фонде региона перешло 12 пожаров. Их общая площадь составляет 2181 гектар. Действующими оставалось 9 природных пожаров на общей площади 1014,5 гектаров", - говорится в сообщении.
В борьбе с природными пожарами 21 мая участвовало более 500 человек и 250 единиц наземной техники. В тушении пожара в Братском районе был задействован вертолет Ми-8.
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