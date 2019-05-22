В Хабаровском крае прошли масштабные антитеррористические учения

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Свыше 1 тысячи силовиков, военных и представителей властей приняли участие в масштабных антитеррористических учениях в Хабаровском крае, в рамках которых была пресечена деятельность условных террористов, захвативших мост через реку Амур и напавших на воинский эшелон, сообщает оперативный штаб в Национального антитеррористического комитета в регионе.

Учения прошли 21 – 22 мая 2019 в городе Хабаровске и поселке городского типа Корфовский Хабаровского муниципального района.

"По легенде учений "террористы" захватили мостовой переход через реку Амур, осуществляли незаконное удержание "заложников", заложили СВУ в одном из общеобразовательных учреждений Хабаровска, а их "пособники" организовали вооруженное нападение на воинский эшелон в районе станции поселка Корфовский, куда проникли через пограничную зону", - говорится в сообщении.

Участники учений отработали взаимодействие, пресекли террористические акты. Всего в тренировке приняли участие более 1000 человек: сотрудники УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Восточного округа войск Национальной гвардии, управления на транспорте МВД России по ДФО, краевых МВД и МЧС, Восточного военного округа, а также представители властей. Было задействовано свыше 150 единиц техники.