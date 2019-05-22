Космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 прибыл на космодром Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая - РИА Новости. Космический аппарат "Метеор-М" №2-2 доставлен на космодром Восточный, ракета-носитель "Союз-2.1б" летом выведет его на околоземную орбиту во время пятого пуска с Восточного, сообщает ФГУП "ЦЭНКИ".

"Двадцать первого мая в аэропорт Игнатьево Амурской области прибыл космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и оборудование для его сборки и испытаний. 22 мая космический груз транспортирован из аэропорта на космодром Восточный, где специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" уже подготовили все необходимое технологическое оборудование к его приему и провели его выгрузку. Выведение КА "Метеор-М" №2-2 – основная функциональная задача для проведения пятого запуска с "Восточного", - сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Сейчас на орбите находятся два аппарата – "Метеор-М" №1 и "Метеор-М" №2, причем первый работает с ограничениями, так как был запущен давно – в 2009 году. "Метеор-М" №2-1 был потерян из-за аварии при запуске на ракете "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома восточный 28 ноября 2017 года. "Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.

Разработала и изготовила "Метеор-М" № 2-2 АО "Корпорация "ВНИЭМ". "Метеор-М" № 2-2 - это спутник гидрометеорологического назначения, он предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах. А также позволяет получить данные для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, радиолокационные изображения земной поверхности, сведения о распределении озона в атмосфере и его общего содержания, информацию о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве, данные о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

До этого на космодром Восточный прибыл разгонный блок "Фрегат". Специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" обеспечили его приемку на техническом комплексе, разгонный блок транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место, где уже сейчас проходит пневматические и электрические испытания. Блоки ракеты-носителя "Союз-2.1б" находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, створки головного обтекателя в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.