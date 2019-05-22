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РИА Новости

СМИ: в Камбодже закрыли сигаретную фабрику, где в табак добавляли опилки

05:22
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БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Военная полиция Камбоджи закрыла табачную фабрику в столице страны Пномпене, на которой в сигаретный табак добавляли опилки, сообщает в среду таиландский телеканал Amarin TV.
Фабрика, открытая в феврале этого года, производила без лицензии сигареты известных китайских и международных брендов, добавляя в табак опилки акации, говорится в сообщении.
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Заявление в военную полицию о проверке работы фабрики направила администрация района, в которой она располагалась. По результатам проверки фабрика закрыта, имущество компании, открывшей производство, арестовано, а владелец предприятия задержан, сообщает телеканал.
В прошлом полиция и таможня Таиланда неоднократно задерживали крупные партии контрабандных сигарет, в составе табака которых обнаруживались посторонние примеси, в том числе опилки, напоминает телеканал.
Во Вьетнаме в сентябре прошлого года полицией была закрыта кофейная фабрика, на которой в кофе для веса добавляли содержимое использованных электрических батареек.
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