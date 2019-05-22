Власти провинции Хомс рассказали о размещении беженцев из лагеря "Рукбан"

ДАМАСК, 22 мая - РИА Новости. Беженцы из лагеря "Рукбан" на сирийско-иорданской границе, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, получили все необходимое в пяти созданных властями Сирии центрах временного размещения на территории провинции Хомс, в центре "Махмуд-Усман" каждая семья смогла получить по отдельной комнате, сообщил журналистам заместитель губернатора провинции Амель Халиль.

"Мы подготовили для беженцев пять центров временного размещения. Мы принимаем людей и обеспечиваем им все условия для жизни, выдаём продукты, воду, оказываем медицинскую помощь. Огромная разница между тем, что у этих людей есть здесь и что было там. "Рукбан" - это настоящий лагерь смерти", - сказал он.

В лагере "Рукбан" люди не могли получить элементарную медицинскую помощь, отсутствовала питьевая вода. Антисанитария становилась причиной множества болезней, что негативно сказалось на уровень смертности, в том числе детской. Как уточнили журналистам врачи сирийского Красного Полумесяца, которые дежурят в центре временного размещения "Махмуд-Усман", практически у каждого второго осмотренного пациента диагностируются хронические заболевания.

"Многие истощены от голода. У детей в основном аллергия, кишечные и вирусные инфекции, но встречаются и критические случаи. Лекарств у нас хватает для помощи на месте", - говорит врач Набиль Вафаэй.

В центрах временного размещения беженцы получили медицинскую помощь, горячее питание и возможность спать в помещении, не боясь выстрелов. Центр "Махмуд-Усман" разместился в здании бывшей школы, каждая семья смогла получить фактически по отдельной комнате - на каждом этаже есть душевые комнаты и туалеты. Здесь они смогут жить столько времени, сколько сами посчитают нужным.

По словам беженцев, жизнь в лагере Эр-Рукбан осложнялась тем, что боевики проводили поборы и грабежи среди населения. Как сообщила журналистам беженка Сахед, порой ей нечем было кормить ребенка - на неделю была лишь одна лепешка, полкилограмма зерна и риса. "Боевики забирали все продукты из гуманитарной помощи и продавали нам. Килограмм риса стоил от 600 до 1000 лир. Для нас это были огромные деньги", - сказала она.

Покинуть лагерь было непросто - за такую возможность боевики требовали деньги. Тем, кому не удавалось найти необходимую сумму, приходилось прорываться из лагеря с боем и под угрозой смерти.

"Когда мы узнали, что открылся гуманитарный коридор и нас ждут, мы собрали все вещи и попытались выехать, но боевики запретили покидать лагерь, а нас собралось уже несколько сотен человек. И мы пошли напролом. Остановить нас они уже не смогли. Даже угрожая оружием", - говорит беженец Садык Хэр Найжла, которому удалось покинуть лагерь.

У Садыка Найжла четверо дочерей. Самая младшая по имени Амир родилась в "Рукбане", ей ещё нет и полугода. По словам его жены, роды принимала ее соседка, помочь было некому. Молодая мама не получала элементарной медицинской помощи, ребенка не осматривали врачи.

Тот факт, что территория, на которой расположен лагерь "Рукбан", был под контролем армии США, никак не влиял не улучшение условий жизни, говорят беженцы.