В нацпарке "Земля леопарда" спустя полгода сняли противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Противопожарный режим, введенный с 1 ноября 2018 года на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье из-за сложно пожароопасной обстановки, отменили, сообщает учреждение.

"Противопожарный режим отменен на территориях ФГБУ "Земля леопарда". Прошедший пожароопасный период оказался самым сложным и самым длинным за семь лет существования учреждения… Помимо человеческой безалаберности, к крайне напряженной пожароопасной обстановке на юго-западе Приморского края привело почти полное отсутствие осадков в течение полугода. Начавшись 1 ноября 2018 года, противопожарный режим не был отменен с наступлением холодов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже в морозы на сопредельных с нацпарком землях периодически возникали палы сухой травы. Весной к засухе и сильным ветрам прибавилась солнечная погода. За полгода у границ охраняемой территории огнем пройдено более 100 тысяч гектаров. В самом нацпарке за этот период потушен 41 пал, низовыми пожарами в лесном фонде пройдено 28 гектаров. Тушить возгорания сотрудникам "Земли леопарда" помогали добровольцы.