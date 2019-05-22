CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. Об этом сообщил телеканал США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Как сообщается, в течение двухнедельного периода Анкара должна отменить сделку с Москвой и взамен закупить американские системы противоракетной обороны Patriot, иначе Соединенные Штаты исключат Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Кроме того, Вашингтон может не ограничиться лишением Анкары ста обещанных военных самолетов. По информации источников CNBC, отказ от выполнения ультиматума может привести к введению США ограничительных мер против Турции. Телеканал подчеркивает, что это "последнее предложение Государственного департамента".

Сделка с Россией

Ранее Анкара неоднократно заявляла, что не будет отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов.

Согласно условиям договора, первая партия С-400 поступит уже в июле. Американская сторона настаивает на том, что российские системы несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, в связи с чем Вашингтон угрожает Анкаре санкциями за их покупку. В частности, Соединенные Штаты предупредили Турцию о возможной задержке или прекращении продажи ей истребителей F-35.

Анкара участвует в международной программе США по созданию военных самолетов F-35. В Турции многократно указывали на то, что российские ЗРК не несут в себе угрозу для американских истребителей. Также турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что поставляемые в страну зенитно-ракетные комплексы российского производства не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.