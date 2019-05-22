CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Как сообщается, в течение двухнедельного периода Анкара должна отменить сделку с Москвой и взамен закупить американские системы противоракетной обороны Patriot, иначе Соединенные Штаты исключат Турцию из программы поставок истребителей F-35.
Кроме того, Вашингтон может не ограничиться лишением Анкары ста обещанных военных самолетов. По информации источников CNBC, отказ от выполнения ультиматума может привести к введению США ограничительных мер против Турции. Телеканал подчеркивает, что это "последнее предложение Государственного департамента".
Сделка с Россией
Ранее Анкара неоднократно заявляла, что не будет отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов.
Согласно условиям договора, первая партия С-400 поступит уже в июле. Американская сторона настаивает на том, что российские системы несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, в связи с чем Вашингтон угрожает Анкаре санкциями за их покупку. В частности, Соединенные Штаты предупредили Турцию о возможной задержке или прекращении продажи ей истребителей F-35.
Анкара участвует в международной программе США по созданию военных самолетов F-35. В Турции многократно указывали на то, что российские ЗРК не несут в себе угрозу для американских истребителей. Также турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что поставляемые в страну зенитно-ракетные комплексы российского производства не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.
По мнению экспертов, опрошенных турецким изданием Türkiye, Вашингтон негативно относится к сближению Анкары и Москвы, при этом США непоследовательны в своих действиях: в Белом доме отказываются продавать союзнику по Североатлантическому альянсу системы Patriot. Также эксперты отметили, что С-400 — одна из лучших систем ПВО в мире и отказ от их закупок ударит не только по обороноспособности Турции, но и по ее имиджу.