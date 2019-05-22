Северокорейские СМИ назвали бывшего вице-президента США Байдена слабоумным

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) выступило с комментарием, в котором назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена "слабоумным" и "дураком с низким IQ".
Поводом для комментария стало выступление Байдена, раскритиковавшего северокорейское руководство.
"То, что он сказал, — это всего лишь софизмы слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, тем более качеств политика", — заявило ЦТАК.
Агентство отмечает, что даже в США Байден является объектом для насмешек, так как его там считают "дураком с низким IQ".
Само же выступление Байдена ЦТАК считает "нестерпимой и серьезной политически мотивированной провокацией против КНДР".
"Если говорить прямо, мы никогда не простим того, кто смеет провоцировать высшее руководство КНДР, и всегда заставляем заплатить за это", — предупреждает агентство.
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