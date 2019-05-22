Северокорейские СМИ назвали бывшего вице-президента США Байдена слабоумным

Как черт от ладана. Джо Байден явил "дьявольскую" прыть Бывший вице-президент США Джо Байден удачнее всех прочих демократов начал свою президентскую кампанию. Хотя это только начало. Как сказали бы в "Формуле 1", "свободные практики": привыкание к условиям, притирка, настройка. И не факт, что потом покатит.