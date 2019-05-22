Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T04:36Z
https://ria.ru/20190522/1554782652.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1036x0_80_0_0_0777e834e568ce0d7961da00f72f1da8.jpg
РИА Новости

Аргентина предлагает иностранным инвесторам вкладываться в инфраструктуру

04:36
458
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая – РИА Новости. Аргентина рассчитывает на интерес иностранных инвесторов, включая российских, к строительству дорог, портов и аэропортов, сообщил журналистам министр транспорта Гильермо Дитрич.
"ТМХ-Аргентина", дочернее предприятие российского "Трансмашхолдинга", во вторник дало старт строительству нового завода по производству железнодорожных вагонов и локомотивов в поселке Мечита в провинции Буэнос-Айрес. Завод потребует инвестиций в 70 миллионов долларов из 200 миллионов, тех, что компания вложит в Аргентину на протяжении пяти лет, создавая 1200 рабочих мест.
"У нас активные контакты с Россией, я дважды встречался с министром транспорта. Пока наибольший прогресс с ТМХ. Но когда такие крупные компании приходят на рынок другой страны, это привлекает внимание к стране и вызывает интерес у других компаний", - сказал министр.
"Мы надеемся, что так и произойдет, потому что для реконструкции нашей страны мы, безусловно, должны много инвестировать в дороги, поезда, порты, аэропорты, в систему общественного транспорта. Будет очень полезно, если компании из других стран придут на рынок и будут конкурировать, принося новые технологии", - добавил Дитрич.
Водка
16 мая, 03:48
В Аргентине заявили, что хотят видеть на прилавках российскую водку
320001
Обсудить 0
АргентинаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Смартфон Huawei Mate 20
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
РИА
Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Итоги Евровидения призвали аннулировать из-за песни победителя
Лента
новостей
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Китай вынес приговор американской газовой отрасли
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский объявил о роспуске Рады
Снятие наличных денег через банкомат
"Коммерсант" сообщил о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Болельщики из Австралии перед началом выступлений артистов в первом полуфинале международного конкурса Евровидение-2019
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
Экс-глава израильской спецслужбы рассказал о "поражении" Запада на Украине
Отпущенная из Савеловского суда 21-летняя гражданка Украины Мария Рудницкая, оставившая двухлетнюю дочь в поликлинике в Москве
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
Украинский эксперт: Зеленский будет действовать жестко и расчетливо
Заседание Верховной рады Украины
Олейник рассказал, что значит роспуск Рады для Порошенко и Зеленского
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский вступил в должность президента Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния