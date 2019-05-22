Аббас поблагодарил эмира Катара за твердую позицию по палестинской проблеме

ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во вторник вечером провел переговоры в рабочей резиденции с главой Палестины Махмудом Аббасом, который поблагодарил за твердую позицию Катара по палестинской проблеме, сообщило Катарское государственное новостное агентство QNA.

По информации агентства, во время встречи речь шла о последнем развитии событий в Палестине. Агентство отметило, что глава Палестины поблагодарил Катар за его твердую позицию в отношении палестинской проблемы и за постоянную поддержку палестинского народа в тех трудных условиях и при вызовах, с которыми он сталкивается.

HH the Amir met with HE President of the State of Palestine Mahmoud Abbas at the Amiri Diwan. During the meeting, they discussed the situation in Palestine, where HE President of the State of Palestine briefed HH the Amir on the latest developments #QNA pic.twitter.com/CHJZbWE8Bz — Qatar News Agency (@QNAEnglish) 21 мая 2019 г.

В начале мая после новой эскалации в секторе Газа эмир Катара распорядился выделить на помощь палестинцам на Западном берегу Иордана и в секторе Газа очередную помощь в размере 480 миллионов долларов. Кроме того, власти Катара пообещали ежемесячно на протяжении полугода выделять пособия малоимущим семьям в секторе Газа, число которых насчитывает более 100 тысяч семей.