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РИА Новости

Аббас поблагодарил эмира Катара за твердую позицию по палестинской проблеме

04:30
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
Глава Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во вторник вечером провел переговоры в рабочей резиденции с главой Палестины Махмудом Аббасом, который поблагодарил за твердую позицию Катара по палестинской проблеме, сообщило Катарское государственное новостное агентство QNA.
По информации агентства, во время встречи речь шла о последнем развитии событий в Палестине. Агентство отметило, что глава Палестины поблагодарил Катар за его твердую позицию в отношении палестинской проблемы и за постоянную поддержку палестинского народа в тех трудных условиях и при вызовах, с которыми он сталкивается.
В начале мая после новой эскалации в секторе Газа эмир Катара распорядился выделить на помощь палестинцам на Западном берегу Иордана и в секторе Газа очередную помощь в размере 480 миллионов долларов. Кроме того, власти Катара пообещали ежемесячно на протяжении полугода выделять пособия малоимущим семьям в секторе Газа, число которых насчитывает более 100 тысяч семей.
Махмуд Аббас приехал в Доху после объявления администрацией США о проведении экономического форума по Палестине в Бахрейне в конце июня, где, как предполагается, пойдет речь о реализации первого этапа задуманной США "сделки века" для решения ближневосточной проблемы, в этом плане большая роль отводится и аравийским монархиям, на которые США хотят переложить основное финансирование для реализации сделки. Однако палестинские власти отвергают предложения Вашингтона и заявили, что не примут участие в форуме в Бахрейне, который созывается без консультаций с ними. Катар тоже вряд ли будет участвовать во встрече в Бахрейне, который разорвал с ним дипотношения почти два года назад.
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