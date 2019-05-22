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РИА Новости

Президент Габона снял с должности вице-президента страны

04:24
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Габона Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Габона во вторник снял с должности вице-президента страны Пьера Клавера Магангу Муссаву и министра лесного хозяйства и окружающей среды  Ги-Бертрана Мапангу, сообщается на официальном сайте президента.
“Декретом президента республики от сегодняшнего дня функции вице-президента республики господина Пьера Клавера Маганги Муссаву прекращены… Прекращены функции государственного министра, министра лесного хозяйства и окружающей среды, ответственного за план по климату, господина Ги-Бертрана Мапангу”, -  заявил генеральный секретарь президента страны Жан-Ив Теаль.
Он также уточнил, что министерство лесного хозяйства и окружающей среды Габона теперь “прикреплено к премьер-министру и помещено под непосредственное руководство премьер-министра ”. Причины решения не даются.
Местный портал Gabon Media Time отметил, что увольнение государственных деятелей произошло на фоне скандала с пропажей 353 контейнеров дорогой и редкой древесины кевазинго. В результате скандала генеральный директор таможни и руководитель аппарата теперь уже экс-министра были помещены под стражу.
Твёрдая древесина кевазинго (бубинга) используется в основном для инкрустации, изготовления мебели и музыкальных инструментов и высоко ценится в Азии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Габона Али бен Бонго Ондимба во время встречи. 14 июля 2018
14 июля 2018, 15:34
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