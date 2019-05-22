Президент Габона снял с должности вице-президента страны

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Габона во вторник снял с должности вице-президента страны Пьера Клавера Магангу Муссаву и министра лесного хозяйства и окружающей среды Ги-Бертрана Мапангу, сообщается на официальном Президент Габона во вторник снял с должности вице-президента страны Пьера Клавера Магангу Муссаву и министра лесного хозяйства и окружающей среды Ги-Бертрана Мапангу, сообщается на официальном сайте президента.

“Декретом президента республики от сегодняшнего дня функции вице-президента республики господина Пьера Клавера Маганги Муссаву прекращены… Прекращены функции государственного министра, министра лесного хозяйства и окружающей среды, ответственного за план по климату, господина Ги-Бертрана Мапангу”, - заявил генеральный секретарь президента страны Жан-Ив Теаль.

Он также уточнил, что министерство лесного хозяйства и окружающей среды Габона теперь “прикреплено к премьер-министру и помещено под непосредственное руководство премьер-министра ”. Причины решения не даются.

Местный портал Gabon Media Time отметил, что увольнение государственных деятелей произошло на фоне скандала с пропажей 353 контейнеров дорогой и редкой древесины кевазинго. В результате скандала генеральный директор таможни и руководитель аппарата теперь уже экс-министра были помещены под стражу.