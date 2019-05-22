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РИА Новости

Роспотребнадзор объяснил, можно ли ходить в бассейн в раздельном купальнике

04:18
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© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушка отдыхает в бассейне. Архивное фото
Девушка отдыхает в бассейне. Архивное фото
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские санитарно-эпидемиологические правила и нормативы о бассейнах разрешают женщинам купаться в раздельном купальнике, но бассейн может устанавливать собственные правила, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так в ведомстве прокомментировали жалобу жительницы Набережных Челнов, которая рассказала в группе горадминистрации в соцсети "ВКонтакте", что в городском бассейне от нее потребовали приходить только в слитном купальнике.
В Роспотребнадзоре пояснили, что внутренние правила бассейна могут регулировать форму одежды — купальник, шапочку, тапочки, а также режим пользования душевыми, сауной и самим бассейном.
"По фактам, приведенным в жалобе, становится понятно, что гражданка нарушила внутренние правила пользования бассейном, которые для каждого бассейна разрабатываются индивидуально", — отметили в пресс-службе.
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