МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов планирует построить полигон поверхности Луны с тренажером, способным имитировать лунную гравитацию, что потребуется для подготовки космонавтов к высадке на это небесное тело, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

"Центр получил эскизный проект тренажера, который позволит имитировать гравитацию на Луне, невесомость, и при этом позволит работать космонавту на большой территории. Тренажер планируется установить в помещении с имитацией лунного рельефа. Кроме того, в составе тренажера обязательно будут реализованы технологии дополненной реальности", - сказал он.

Ранее Власов сообщил, что Центр подготовки космонавтов получил вертолет для тренировки космонавтов к высадке на Луне и Марсе, подготовка к спуску на другие небесные тела начнется уже в этом году.

О перспективах создания лунного полигона в Центре подготовки космонавтов сообщалось в 2016 году.