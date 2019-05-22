Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T04:03Z
https://ria.ru/20190522/1554782523.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153318/35/1533183551_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_90c5217093c0f49b245d599dca8621ec.jpg
РИА Новости

Центр подготовки космонавтов планирует построить полигон поверхности Луны

04:03
778
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна. Архивное фото
Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов планирует построить полигон поверхности Луны с тренажером, способным имитировать лунную гравитацию, что потребуется для подготовки космонавтов к высадке на это небесное тело, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
"Центр получил эскизный проект тренажера, который позволит имитировать гравитацию на Луне, невесомость, и при этом позволит работать космонавту на большой территории. Тренажер планируется установить в помещении с имитацией лунного рельефа. Кроме того, в составе тренажера обязательно будут реализованы технологии дополненной реальности", - сказал он.
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Вчера, 19:29
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
Ранее Власов сообщил, что Центр подготовки космонавтов получил вертолет для тренировки космонавтов к высадке на Луне и Марсе, подготовка к спуску на другие небесные тела начнется уже в этом году.
О перспективах создания лунного полигона в Центре подготовки космонавтов сообщалось в 2016 году.
Ранее также сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и Технологический университет наукограда Королев создали имитатор лунной поверхности с элементами перспективной лунной базы.
501001
Обсудить 1
Центр подготовки космонавтовРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Луна. Архивное фото
В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода
РИА
Новости
Марс. Архивное фото
Российский десантный модуль для посадки на Марс испытают в апреле 2020 года
Вид на Манаму. Архивное фото
ОАЭ поддержали проведение в Бахрейне экономического форума по Палестине
Разработчик рассказал о планах по развитию летающих такси
Лента
новостей
Стартовый стол космодрома Восточный. Архивное фото
Космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 прибыл на космодром Восточный
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
В Венесуэле опровергли сообщения об отказе от Visa, Mastercard и Maestro
Девушка отдыхает в бассейне. Архивное фото
Роспотребнадзор объяснил, можно ли ходить в бассейн в раздельном купальнике
Здание управления Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
Рыбопромышленники попросили ФНС проверить сомнительный экспорт артемии
Банкноты номиналом 5000 рублей
Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
Аргентина предлагает иностранным инвесторам вкладываться в инфраструктуру
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
Президент Габона снял с должности вице-президента страны
Посетитель выставки осматривает самолет Ил-76МДК, предназначенный для подготовки космонавтов, во время открытия авиасалона МАКС. Архивное фото
Гостям авиасалона МАКС предложат испытать чувство невесомости
Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Архивное фото
Северокорейские СМИ назвали бывшего вице-президента США Байдена слабоумным
Столб с отметкой последнего километра Транссиба во Владивостоке
Эксперты рассказали иностранцам, как правильно путешествовать по Транссибу
Эскиз будушего марсохода НАСА, который отправится на Марс в 2020 году
НАСА "отправит" добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния