В Венесуэле опровергли сообщения об отказе от Visa, Mastercard и Maestro

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы опроверг во вторник информацию о якобы запланированном прекращении работы международных платежных систем в южноамериканской стране.

В понедельник портал Banca y Negocios сообщил, что ЦБ страны и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение о развитии собственной платежной системы и отказе к концу января от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro. По данным портала, с 30 ноября 2019 года якобы должны были быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года – по кредитным.

В сообщении ЦБ отмечается, что речь идет о работе по созданию дополнительной и альтернативной национальной технологической платформы для осуществления платежей. "Изданный совместный циркуляр не имеет целью прекращение операций международных франшиз дебетовых и кредитных карт", – говорится в коммюнике.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение. Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы - с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты.