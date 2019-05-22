Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Батлерам (VIP-управляющим домашним хозяйством) готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц, пишет " Батлерам (VIP-управляющим домашним хозяйством) готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц, пишет " Российская газета " со ссылкой на портал Работа.ру.

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. От соискателя ожидают опыт работы "в VIP-семьях" в Европе или ОАЭ более трех лет, знание русского и английского языков и стаж вождения более пяти лет.

Второе место в рейтинге занимает вакансия водителя с личным грузовиком. Соискателю готовы предложить от 200 до 360 тысяч рублей. Перевозки планируются по Москве и области, грузоподъемность автомобиля должна составлять от 10 до 20 тонн.

На третьем месте оказалась вакансия няни-воспитательницы, которую приглашают жить и работать в русскую семью в США. За работу соискательнице с педагогическим образованием предлагают до 300 тысяч рублей.