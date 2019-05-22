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РИА Новости

Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

03:35
38154
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Батлерам (VIP-управляющим домашним хозяйством) готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц, пишет "Российская газета" со ссылкой на портал Работа.ру.
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. От соискателя ожидают опыт работы "в VIP-семьях" в Европе или ОАЭ более трех лет, знание русского и английского языков и стаж вождения более пяти лет.
Второе место в рейтинге занимает вакансия водителя с личным грузовиком. Соискателю готовы предложить от 200 до 360 тысяч рублей. Перевозки планируются по Москве и области, грузоподъемность автомобиля должна составлять от 10 до 20 тонн.
На третьем месте оказалась вакансия няни-воспитательницы, которую приглашают жить и работать в русскую семью в США. За работу соискательнице с педагогическим образованием предлагают до 300 тысяч рублей.
Кроме того, в рейтинге фигурируют вакансии мастера по ремонту телевизоров (100-210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (100-300 тысяч рублей).
Ярмарка вакансий. Архивное фото
18 марта, 00:39
Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы
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Общество
Популярные комментарии
Тут ещё такая штука. 300тыщ рублей в США это меньше 5000$
Если такое платят где-то в глубинке США, то это приемлемо.
Если это в каком-нибудь Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, то это копейки, которых хватит на фаст-фуд, секонд-хенд одежду и на съем однушки в убогом районе.

Батлер из ОАЭ или Европы не поедет работать в Россию за 7000евро.

Так что всё это, конечно, выглядит здорово в цифрах, пока не копнёшь чуть глубже.
22 мая, 09:38
Vasily Khazbulatov
2500006
Ребята, не надо такие рейтинги публиковать. Бред полный.
22 мая, 09:02
iibrovkin
930001
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