Рыбопромышленники попросили ФНС проверить сомнительный экспорт артемии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Федеральную налоговую службу России с просьбой проверить возможные налоговые нарушения со стороны экспортеров артемии (мелкий рачок) в связи со значительными ценовыми разрывами, опасаясь, что занижение стоимости может увести в сферу теневых расчетов до 90% общей выручки, следует из письма ассоциации, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подтвердил эту информацию. "Мы обратились с просьбой проверить информацию о возможных налоговых нарушениях со стороны экспортеров цист артемии за период 2016-2018 годов, и в случае подтверждения информации о занижении стоимости принять в отношении нарушителей предусмотренные законом меры ", - сказал Зверев РИА Новости.

Он привел данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росрыболовства, согласно которым максимальная цена экспорта сырой артемии из РФ в течение последних пяти лет превышала минимальную цену в 6-11,5 раза. Диапазон цен в 2016 году составил от 1,5 до 17,2 доллара за 1 килограмм. Такие ценовые разрывы могут быть вызваны занижением стоимости артемии со стороны ряда экспортеров, которые не являются пользователями рыбопромысловых участков и осуществляют закупки у браконьеров, считают в ассоциации.

"Предполагаем, что занижение стоимости производится с целью увода до 90% общей выручки в сферу теневых расчетов. При этом добросовестными участниками рынка декларируется реальная стоимость артемии", - добавил Зверев.

В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему. В 2018 году его размер снизился до 153 тонн в связи с кратным падением спроса на артемию со стороны КНР. В ВАРПЭ считают, что c восстановлением этого спроса объем незаконного промысла артемии в РФ быстро вернется к показателям 2016 года, поэтому необходимо изменить "правила игры" для того, чтобы предотвратить следующую волну незаконного оборота.

По фактам, изложенным в обращении, ФНС планирует провести соответствующие мероприятия налогового контроля, следует из письма, которое есть у РИА Новости.