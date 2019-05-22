Кабмин поддержал законопроект о досудебной блокировке живодерского контента

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в интернете.

Предлагаемые поправки позволят Роскомнадзору блокировать такой контент по аналогии с экстремистским, рассказал РИА Новости автор документа, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причем в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью", - добавил он.

По его словам, на обсуждения законопроекта приглашались зоозащитники.