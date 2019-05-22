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РИА Новости

Кабмин поддержал законопроект о досудебной блокировке живодерского контента

03:24
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ. Архивное фото
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в интернете.
Предлагаемые поправки позволят Роскомнадзору блокировать такой контент по аналогии с экстремистским, рассказал РИА Новости автор документа, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причем в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью", - добавил он.

По его словам, на обсуждения законопроекта приглашались зоозащитники.
Скоро проект вынесут на обсуждение законопроектной комиссии "Единой России", а затем внесут в Госдуму. По оценке Бурматова, занять это может несколько недель.
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Госдума РФВладимир БурматовПравительство РФРоссияОбщество
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