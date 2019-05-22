Помощник экс-вице-канцлера Австрии полагает, что его могли одурманить

"Я опасаюсь дополнительных материалов, которые покажут меня в компрометирующих ситуациях", - заявил Гуденус, отметив, что у него частично "отсутствуют воспоминания" о том, что происходило на вилле.

Политик заявил, что в период, когда состоялась встреча, он переживал "личный кризис" и был "изнурен, переутомлен, близок к выгоранию". По его словам, тогда в его жизни было "слишком мало сна, слишком много алкоголя, смешанного с энергетическими напитками, а также психотропные вещества". При этом он отметил, что "не отвергает своей вины", поскольку "сам наивно попал в ловушку".