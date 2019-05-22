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РИА Новости

Помощник экс-вице-канцлера Австрии полагает, что его могли одурманить

02:44
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Архивное фото
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Доверенное лицо экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, бывший член Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус заявил в интервью агентству APA, что в ходе встречи, запечатленной на попавшей в распоряжение СМИ скандальной видеозаписи, он был жертвой, и сговорчивым его могли сделать благодаря одурманивающему средству.
Как пишет издание Kronen Zeitung, в интервью агентству Гуденус заявил, что в ходе встречи двухлетней давности он был "удобной и уступчивой жертвой". По его словам, его могли сделать сговорчивым "возможно, при помощи одурманивающего средства или подобных веществ и наркотиков".
"Я опасаюсь дополнительных материалов, которые покажут меня в компрометирующих ситуациях", - заявил Гуденус, отметив, что у него частично "отсутствуют воспоминания" о том, что происходило на вилле.
Политик заявил, что в период, когда состоялась встреча, он переживал "личный кризис" и был "изнурен, переутомлен, близок к выгоранию". По его словам, тогда в его жизни было "слишком мало сна, слишком много алкоголя, смешанного с энергетическими напитками, а также психотропные вещества". При этом он отметил, что "не отвергает своей вины", поскольку "сам наивно попал в ловушку".
Канцлер Австрии Себастьян Курц
19 мая, 18:35
Дыру в Европе заткнули "русской девушкой-олигархом"
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для этого политика, выступающего вместе со своей партией АПС за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с АПС и объявил о досрочных выборах в парламент страны. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил за их проведение в сентябре.
Штрахе-тибидохе-тибидохе. Почему плохо Австрии, а тошнит всю Европу?
20 мая, 17:03
Штрахе-тибидохе-тибидохе. Почему плохо Австрии, а тошнит всю Европу?Европу заставляют бояться русских. Не потому что русские. А потому что за русской фамилией может скрываться прибалт. Ну и видеокамера.
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Скандал с экс-вице-канцлером АвстрииХайнц-Кристиан ШтрахеАвстрияВ мире
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