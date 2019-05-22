Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Мария Табак. Несколько альтернативных "цветочных" фестивалей проходят в Лондоне параллельно с всемирно известным "Цветочным шоу в Челси", передает корреспондент РИА Новости.

В конкурсе "Челси в цвету", проводимом в престижном лондонском районе Челси, принимают участие магазины, рестораны и гостиницы, предприятия малого бизнеса, расположенные на знаменитой Кингс-роуд и в ее окрестностях. В этом году тема фестиваля – "Под водой", так что Челси буквально "наводнен" сделанными из цветов раковинами, рыбами, морскими коньками, морскими звездами. Нашлось место даже гигантским осьминогам, а у местной стоматологии пациентов "встречает" веселый зубастый дельфин. По итогам конкурса будут выявлены победители: флористы и ландшафтные дизайнеры будут оценивать инсталляции с профессиональной точки зрения, тогда как все остальные могут проголосовать за понравившуюся композицию и, возможно, принести ей успех в номинации "Народный чемпион". "Челси в цвету" продлится до cубботы включительно.

Выставка с "говорящим" названием Fleurs de Villes (Городские цветы) пару дней назад закрылась в Ковент-гардене: манекены, одетые в наряды и шляпы из цветов, украшали собой знаменитое здание торгового центра.

В еще одном лондонском районе – Mayfair – проходит свое цветочное шоу. В здании, где некогда располагалось лондонское ателье Dior, и в котором сейчас находится ресторан-клуб Sketch, выставлены инсталляции сразу нескольких британских флористов и бельгийца Тьерри Буттеми. Всем им была дана полная свобода творчества, и в результате фасад украсили полотна "старых мастеров" в цветочном обрамлении, в холле появился цветочный "витраж", а в зале приемов – воздушный шар из цветов.

Одними инсталляциями и украшениями все, однако, не ограничивается. В меню многих ресторанов появились блюда и затейливые коктейли, призванные напоминать, что британская столица сейчас переживает период цветения. Парфюмерные магазины пользуются моментом, проводя специальные акции и предоставляя скидки.

Во вторник королева Великобритании Елизавета Вторая принимала гостей на традиционном чаепитии в саду Букингемского дворца. Компанию ей составили многочисленные родственники, в том числе внук принц Уильям с супругой Кейт, которая накануне показывала королеве созданный ею для Цветочного шоу сад.