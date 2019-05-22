Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T09:44Z
https://ria.ru/20190522/1554781989.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155478/59/1554785971_2:0:1997:1122_1036x0_80_0_0_10e3c99b819a25f6fe9c64770bb36303.jpg
РИА Новости

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

01:57
72026
© ZettaПрототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
Прототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
© Zetta
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Речь идет о базовой комплектации с батареей на 200 километров хода и передним приводом.
К концу года появятся около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.
Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По словам Щуровского, по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая.
Интерьер автомобиля Lada Granta
18 мая, 09:05
Названы самые популярные в России новые автомобили с "механикой"
У компании собственная производственная площадка в центре Тольятти. Проект работает по принципу стартапа, его инвесторы — частные лица.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились при поддержке Минпромторга, а на подготовку к серийному производству было получено финансирование от Фонда развития моногородов.
Проекту около трех лет, в его рамках развиваются три отдельных направления — электродвигатель, платформа и сам электромобиль.
Общие инвестиции составили порядка 450 миллионов рублей, уточнил Щуровский.
Автомобиль Lada 4x4
5 мая, 05:48
Названы самые популярные отечественные автомобили с пробегом
"Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю — ее пройти, а с декабря уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль уже прошел", — сказал гендиректор Zetta.
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, отмечает Щуровский, по предварительным соглашениям, могут составить порядка десяти тысяч машин.
"Мы начинаем в России, потом нужно проходить сертификацию в странах, куда будем поставлять, и в 2020-2021 году начать поставки на экспорт", — отмечает он.
Автомобиль Peugeot 508
15 мая, 09:32
Названы самые надежные автомобили
39278234560
Обсудить 146
АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да рискните перейти на альтернативу....а кто бензин с ослиной мочой по бешеной цене покупать будет???Монополии не дадут вам даже пукнуть.....
22 мая, 07:07
Портвейн Стаканович
58702215
может начать уже думать про производство батарей в России?
22 мая, 02:21
АЗАлександр Закупин
7041007
Рекомендуем
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Лента
новостей
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Хургада, Египет
Дипломаты просят туроператоров не отправлять гостей в один из отелей Египта
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт
Истребители Су-35С
ВВС США заявили о "перехвате" российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Остров Шикотан. Архивное фото
В МИД Японии рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Сотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019
Названы две основные версии ЧП в московском метро
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Эксперт объяснил, почему израильское жюри не дало Лазареву ни одного балла
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния