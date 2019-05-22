Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Речь идет о базовой комплектации с батареей на 200 километров хода и передним приводом.
К концу года появятся около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.
Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По словам Щуровского, по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая.
У компании собственная производственная площадка в центре Тольятти. Проект работает по принципу стартапа, его инвесторы — частные лица.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились при поддержке Минпромторга, а на подготовку к серийному производству было получено финансирование от Фонда развития моногородов.
Проекту около трех лет, в его рамках развиваются три отдельных направления — электродвигатель, платформа и сам электромобиль.
Общие инвестиции составили порядка 450 миллионов рублей, уточнил Щуровский.
"Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю — ее пройти, а с декабря уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль уже прошел", — сказал гендиректор Zetta.
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, отмечает Щуровский, по предварительным соглашениям, могут составить порядка десяти тысяч машин.
"Мы начинаем в России, потом нужно проходить сертификацию в странах, куда будем поставлять, и в 2020-2021 году начать поставки на экспорт", — отмечает он.
15 мая, 09:32Названы самые надежные автомобили