Власти Абхазии уточнили информацию о переносе президентских выборов

СУХУМ, 22 мая - РИА Новости. Пресс-служба президента Абхазии уточнила, что выборы главы государства предложено перенести на 25 августа, а не на 26-е, как сообщил представитель оппозиции.

Ранее перед митингующими представитель оппозиции и участник переговоров с президентом Теймураз Хишба сообщил о принятии предложения главы государства перенести выборы на 26 августа.

"Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках Конституции и срока конституционных полномочий действующего президента – 25 августа 2019 года", - говорится в сообщении.