Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T01:43Z
https://ria.ru/20190522/1554781924.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/42448/79/424487994_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_4ab8a5776090f77061fdb6e917e39371.jpg
РИА Новости

Власти Абхазии уточнили информацию о переносе президентских выборов

01:43
867
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Абхазии. Архивное фото
Избирательный участок в Абхазии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 22 мая - РИА Новости. Пресс-служба президента Абхазии уточнила, что выборы главы государства предложено перенести на 25 августа, а не на 26-е, как сообщил представитель оппозиции.
Ранее перед митингующими представитель оппозиции и участник переговоров с президентом Теймураз Хишба сообщил о принятии предложения главы государства перенести выборы на 26 августа.
"Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках Конституции и срока конституционных полномочий действующего президента – 25 августа 2019 года", - говорится в сообщении.
В ходе встречи с представителями оппозиции Рауль Хаджимба отметил, что он выступит в поддержку, если Центральная избирательная комиссия посчитает возможной регистрацию Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты при его отсутствии. Представителями оппозиции данные предложения были приняты.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Вчера, 13:33
Глава Абхазии заявил о попытках захвата власти в республике
501001
Обсудить 1
АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Митинг в Сухуме с требованием переноса даты президентских выборов. 20 мая 2019
В столице Абхазии завершилась акция протеста
РИА
Новости
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Глава Абхазии заявил о попытках захвата власти в республике
Цветочные фестивали в Лондоне. 21 мая 2019
Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону
Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
В Аргентине прошли первые слушания по делу экс-президента Киршнер
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Марш против ограничения прав на аборты в Калифорнии. 21 мая 2019
В США прошли марши против ограничения прав на аборты
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Архивное фото
Помощник экс-вице-канцлера Австрии полагает, что его могли одурманить
Министр обороны Республики Абхазия Мираб Кишмария
Министр обороны Абхазии передал оппозиции предложение президента по выборам
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
США поставили Турции ультиматум из-за российских С-400, сообщили СМИ
Вид на озеро Комо в Италии. Архивное фото
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Писательница из Омана Джоха Альхартхи, ставшая лауреатом международной Букеровской премии 2019 года
Лауреатом международной Букеровской премии стала писательница из Омана
Власти Мексики одобрили план нефтеразведочных работ "Лукойла" и ENI
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Абхазская оппозиция приняла предложение президента перенести выборы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Госдеп заявил о "признаках" применения сирийскими властями химоружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния