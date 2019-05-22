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РИА Новости

Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию

01:35
51487
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
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Национальный антитеррористический комитет РФВладимирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот что творит Америка? Что ей так неймется испортить жизнь людям на всем земном шаре? А подумать конгрессмены не думали, что Россия плохого сделала для Америки? Никогда и ничего. Русские сплотят всех славян в Мире и все англосаксы получат то, к чему так долго стремятся......... . Ну не могут жить колонизаторы по человечески,не могут.
22 мая, 01:57
KKlenowiy.klen
42610021
Шо....?
22 мая, 02:09
GVGerhard V
13200020
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