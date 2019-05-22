Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Издание заявляет, что Россия за первый квартал 2019 года увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68 процентов больше, чем за тот же период 2018 года (Прим. ред. - Британский таблоид ошибся в расчетах и привел цифры по приросту глобальных золотых резервов).

Ранее РИА Новости со ссылкой на Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщало, что Москва за первые три месяца этого года закупила 55,3 тонны, а общий объем резерва составил 2168 тонн.

Daily Express пишет, что Москва накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. Таким образом Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.

"Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", — приводит газета слова Эша.

Тем не менее, как добавляет издание, Россия по-прежнему остается на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных запасов, а сам драгоценный металл составляет менее 20 процентов от ее совокупных валютных резервов.

Однако, если Москва продолжит покупать золото в таком же темпе, то вскоре может обойти Францию и Италию и войти в тройку стран с самым большим запасом этого металла, и тем самым, по мнению эксперта, Россия укрепит свое положение на мировой арене. Кроме того, Москва расценивает золото как инструмент для ограничения власти Соединенных Штатов, считает он.

"Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть", — цитирует газета Адриана Эша.

При этом Daily Express отмечает, что США все еще остаются крупнейшим держателем золота в мире, причем со значительным отрывом, что подтверждает факт огромного влияния стран с большим резервом этого драгоценного металла на мировую обстановку. Однако для того, чтобы Россия смогла догнать Соединенные Штаты по этому показателю, ей придется скупать все золото на рынке в течение следующих двадцати лет.

Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, или почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности приобретя в декабре 9,3 тонны.