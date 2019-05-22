В США прошли марши против ограничения прав на аборты

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки. Волну недовольства вызвал принятый накануне в штате Алабама закон, максимально ограничивающий права женщин на аборт.

Один из таких протестов состоялся и у Верховного суда в Вашингтоне, который 46 лет назад вынес решение по знаменитому делу "Роу против Уэйда". Оно установило право на аборт в общефедеральном масштабе. Большинство штатов, однако, ввели определенные ограничения.

Более 50 организаций объединились под хештегом #ОстановитьЗапреты и слоганами "Мое тело – мой выбор". В американской столице протест привлек сотни активистов и даже ряд кандидатов в президенты от Демократической партии.

Опрошенные РИА Новости активисты – как женщины, так и мужчины – выразили опасения, что республиканцы смогут отменить закон "Роу против Уэйда". Ограничительные меры, по их мнению, приведут к повышению женской смертности и появлению нелегальных центров по искусственному прерыванию беременности.

США политизируют аборты

"Я боролась за это в 60-е годы, и теперь я снова здесь и я не могу в это поверить. Это происходит из-за того, что Трамп у власти. Он пытается нарастить избирательную базу любыми способами. Это ужасно", - говорит активистка Пэм Лэкленд, состоящая в организации Planned Parenthood.

В последние годы целый ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. В апреле этого года в Индиане были де-факто запрещены аборты на втором триместре, а в Огайо был принят закон о запрете ранних абортов с момента, когда можно различить сердцебиение эмбриона.

Аналогичные законы, связанные с сердцебиением плода, приняли в текущем году Джорджия, Кентукки и Миссисипи, их принятие может последовать еще в дюжине штатов. Общее число законов, ужесточающих возможности проведения абортов в той или иной мере, исчисляется десятками.

Такие меры, по мнению Лэкленд, могут привести к появлению незаконных центров по проведению абортов. "Да, это может к этому привести. Это ужасно", - сказала она.

Лэкленд также считает возможным, что Верховный суд сможет в будущем отменить решение "Роу против Уэйда".

С ней согласна другая активистка, Шерри. "Они не запрещают аборты, они запрещают безопасные законные аборты. Потому что нуждающиеся в этом женщины найдут способ, а это значит, что больше женщин будут умирать", - уверена собеседница агентства.

Пришедшие на марш у Верховного суда также в один голос заявили о том, что вопрос абортов в США крайне политизирован, а последние законы продвигаются для того, чтобы привлечь голоса избирателей.

"Это всегда было политическим вопросом, а не вопросом морали, этики", - полагает Эрон – молодой мужчина в черной футболке с надписью "Феминист". По его мнению, в Республиканской партии "пользуются моментом, когда у них имеется значительная власть, и они пытаются продавить экстремальные и возмутительные законы".

Принятые ограничительные законы могут быть обжалованы в Верховном суде США. Однако ситуация в суде изменилась в пользу противников абортов после назначения президентом Дональдом Трампом двух консервативных судей - Нила Горсача и Бретта Кавано.

Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многих женщин, которые в нарушение закона попытаются избавиться от беременности.