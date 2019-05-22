Госдеп заявил о "признаках" применения сирийскими властями химоружия

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госдепартамент США вновь заподозрил Дамаск в применении запрещенного оружия.

"К сожалению, мы продолжаем видеть признаки того, что режим Асада, возможно, снова использует химическое оружие, включая предположительный удар на северо-западе Сирии утром 19 мая. Мы еще собираем информацию об этом инциденте", — говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

Госдеп повторил предупреждение в адрес сирийских властей, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным.

За два дня до того, как появилась эта информация, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в провинции Идлиб, чтобы обвинить ВКС в химических атаках на мирных жителей. МИД Сирии опроверг информацию о применении химического оружия Дамаском.