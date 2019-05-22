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РИА Новости
Война в Сирии

Госдеп заявил о "признаках" применения сирийскими властями химоружия

00:33
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© AFP 2019 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госдепартамент США вновь заподозрил Дамаск в применении запрещенного оружия.
"К сожалению, мы продолжаем видеть признаки того, что режим Асада, возможно, снова использует химическое оружие, включая предположительный удар на северо-западе Сирии утром 19 мая. Мы еще собираем информацию об этом инциденте", — говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.
Пригород Дамаска Дума
17 мая, 17:43
Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными
Госдеп повторил предупреждение в адрес сирийских властей, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным.
За два дня до того, как появилась эта информация, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в провинции Идлиб, чтобы обвинить ВКС в химических атаках на мирных жителей. МИД Сирии опроверг информацию о применении химического оружия Дамаском.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииГосударственный департамент СШАСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
У Госдепа трудное время- надо постоянно придумывать сказки для народов мира
22 мая, 02:32
Николай Шатилов
2791001
пару часов назад наши сказали что то они мутят и сразу сша начала старую песню петь
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Артем Манукян
2122001
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