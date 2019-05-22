В столице Абхазии завершилась акция протеста

СУХУМ, 22 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел на площадь к парламенту, где проходила акция протеста, и поблагодарил правоохранителей за службу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиция приняла предложение президента перенести выборы главы государства на 26 августа, чтобы ее кандидат смог принять участие в избирательной кампании. После этого объявления собравшиеся стали расходиться.
Немного позже к построившимся правоохранителям вышел президент Абхазии и обратился к ним со словами благодарности.
"Спасибо всем за ваше терпение, профессиональное отношение к тому, что происходило... Я горжусь, как глава государства, тем, что у нас достойнейшие правоохранительные структуры", - сказал Хаджимба