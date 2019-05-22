В столице Абхазии завершилась акция протеста

СУХУМ, 22 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел на площадь к парламенту, где проходила акция протеста, и поблагодарил правоохранителей за службу, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее оппозиция приняла предложение президента перенести выборы главы государства на 26 августа, чтобы ее кандидат смог принять участие в избирательной кампании. После этого объявления собравшиеся стали расходиться.

Немного позже к построившимся правоохранителям вышел президент Абхазии и обратился к ним со словами благодарности.