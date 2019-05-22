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РИА Новости

Трамп выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации на пост министра ВВС

00:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра военно-воздушных сил.
"Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром", - написал Трамп в Twitter.
Аэрокосмическая корпорация выполняет научно-исследовательские работы для военной и гражданской авиации в США за счет средств федерального бюджета.
Действующий министр ВВС Хезер Уилсон, назначенная на пост в мае 2017 года, уходит в отставку 31 мая.
Министр ВВС США является гражданским чиновником и отвечает за планирование и развитие военно-воздушных сил, в то время как командование и оперативное управление ВВС осуществляет начальник штаба ВВС (генерал). Министр ВВС подчиняется министру обороны США.
Дональд Трамп
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ВВС СШАДональд ТрампСШАВ мире
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