Лауреатом международной Букеровской премии стала писательница из Омана

Академический секс-скандал: как "Нобель" по литературе сошел с дистанции Голливудские страсти вспыхнули в Шведской академии. "Синдром Харви Вайнштейна" поразил самую нежную – культурную часть "организма", ту, что отвечает за Нобелевскую премию по литературе. В нынешнем году ее вручать не будут.