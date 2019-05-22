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РИА Новости
Культура

Лауреатом международной Букеровской премии стала писательница из Омана

00:14
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© AFP 2019 / ISABEL INFANTESПисательница из Омана Джоха Альхартхи, ставшая лауреатом международной Букеровской премии 2019 года
Писательница из Омана Джоха Альхартхи, ставшая лауреатом международной Букеровской премии 2019 года
© AFP 2019 / ISABEL INFANTES
Писательница из Омана Джоха Альхартхи, ставшая лауреатом международной Букеровской премии 2019 года
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Писательница из Омана Джоха Альхартхи (Jokha Alharthi) стала лауреатом престижной международной Букеровской премии (Man Booker International Prize) 2019 года, сообщается на сайте оргкомитета премии.
Писательница удостоена премии за роман "Небесные тела" (Celestial Bodies). Отмечается, что приз в 50 тысяч фунтов стерлингов, "который оценивает лучшие работы переведенной художественной литературы по всему миру", разделен поровну между Альхартхи и переводчиком Мэрилин Бут.
"Джоха Альхартхи, первый романист-женщина из Омана, (чья книга - ред.) переведена на английский, первый автор из стран Персидского залива, получивший премию", - сообщается на сайте премии.
Отмечается, что Альхартхи является автором еще двух романов, двух сборников коротких рассказов и книги для детей.
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КультураБукеровская премияОман
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