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РИА Новости

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

00:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фото
Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
"Согласно решению Верховного суда Грузии от 21 мая 2019 года кассационная жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его адвоката в связи с решением Тбилисского апелляционного суда от 18 июля 2018 года... не удовлетворена",- отмечено в заявлении.
Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили и об убийстве Гиргвлиани в 2006 году, по которому позже суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы.
В данном деле Саакашвили признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Он помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
Вчера, 15:50
Саакашвили намерен строить "успешную Украину"
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
После выборов в апреле на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе Украины заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
16 апреля, 19:01
Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
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Михаил СаакашвилиГрузияВ мире
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