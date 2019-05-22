Названы самые дешевые направления для авиапутешествий летом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Перелет в Вену, Амстердам и Будапешт этим летом может обойтись существенно дешевле, чем год назад. Среди российских направлений самый бюджетный вариант путешествий – в Омск, Владикавказ и Геленджик, сообщает Aviasales.

За год средний чек на перелеты по РФ вырос на 4,7%, до 15 226 рублей. Авиабилеты за рубеж, наоборот, подешевели на 3,8%, их средняя цена - 21 353 рубля. Эксперты сервиса выяснили, в какие города этим летом путешествовать выгоднее всего.

Так, стоимость авиабилетов в Вену за год снизилась на 26%, до 14 тысяч рублей. Со скидкой в 20% этим летом можно посетить Амстердам (17 тысяч рублей) и Будапешт (15 тысяч рублей). В среднем на 15% снизились цены на билеты в Рим (17 тысяч рублей), Ниццу (19 тысяч рублей) и Минск (10 тысяч рублей). За 17 тысяч рублей можно улететь в Прагу и Милан, что на 12% дешевле, чем год назад.

В список выгодных авиамаршрутов также попали Батуми, Париж, Тель-Авив, Стамбул и Денпасар, (средний чек на билеты снизился на 5-6%). В эти города можно улететь за 16-19 тысяч рублей (на Бали – за 45 тысяч рублей).