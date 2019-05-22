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РИА Новости
Туризм

Названы самые дешевые направления для авиапутешествий летом

Вчера, 16:37
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CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета
CC0 / StockSnap / На борту самолета
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Перелет в Вену, Амстердам и Будапешт этим летом может обойтись существенно дешевле, чем год назад. Среди российских направлений самый бюджетный вариант путешествий – в Омск, Владикавказ и Геленджик, сообщает Aviasales.
За год средний чек на перелеты по РФ вырос на 4,7%, до 15 226 рублей. Авиабилеты за рубеж, наоборот, подешевели на 3,8%, их средняя цена - 21 353 рубля. Эксперты сервиса выяснили, в какие города этим летом путешествовать выгоднее всего.
Так, стоимость авиабилетов в Вену за год снизилась на 26%, до 14 тысяч рублей. Со скидкой в 20% этим летом можно посетить Амстердам (17 тысяч рублей) и Будапешт (15 тысяч рублей). В среднем на 15% снизились цены на билеты в Рим (17 тысяч рублей), Ниццу (19 тысяч рублей) и Минск (10 тысяч рублей). За 17 тысяч рублей можно улететь в Прагу и Милан, что на 12% дешевле, чем год назад.
В список выгодных авиамаршрутов также попали Батуми, Париж, Тель-Авив, Стамбул и Денпасар, (средний чек на билеты снизился на 5-6%). В эти города можно улететь за 16-19 тысяч рублей (на Бали – за 45 тысяч рублей).
На 14,5% уменьшилась стоимость перелета в Омск (до 16,5 тысяч рублей), на 8%, до 8,8 тысяч рублей - во Владикавказ. Путешествие в Геленджик за год стало дешевле на 4,3% и обходится сейчас в среднем в 16,5 тысяч рублей.
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21 мая, 09:59
Названы города, перелет в которые летом дорожает меньше всего
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