От пистолета до авиапушки: что еще изобрел оружейник Макаров

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Простой и надежный пистолет Макарова в строю уже более 70 лет и не думает сдавать позиции. Легендарный ПМ — самая знаменитая, но далеко не единственная разработка выдающегося конструктора. РИА Новости рассказывает о том, к чему он еще приложил руку.

Воздушная артиллерия

Идею авиационной пушки АМ-23 Николай Макаров начал воплощать уже после того, как ПМ приняли на вооружение. Новый проект он вел в паре с известным конструктором Николаем Афанасьевым. С наступлением эры реактивной авиации вооружение времен Второй мировой войны уже не отвечало требованиям воздушного боя. Самолетам, способным развивать высокие скорости и активнее маневрировать, потребовались более дальнобойные пушки и ракеты.

За основу нового орудия взяли пулемет А-12,7 конструкции Афанасьева, который устанавливали на вертолеты Ми-4 и истребители МиГ. Пушка получила название АМ-23 (Афанасьев-Макаров калибра 23). Перепроектированная под мощный 23-миллиметровый патрон автоматика работает по принципу отвода газов: для этого в стволе имеются два отверстия. Высокая скорострельность — 1200 выстрелов в минуту — обеспечивается применением рычажного досылателя, выталкивающего патрон из звена ленты в патронник ствола.

В конструкции АМ-23 впервые в истории применен газовый буфер, смягчающий удар и аккумулирующий энергию подвижных частей. Отдачу снижали амортизаторы пружинного типа. Пушка, как правило, комплектовалась стандартным стволом метровой длины, но были варианты и с удлиненным стволом: 1450 миллиметров. Для него разработали несколько типов боеприпасов, в том числе бронебойно-зажигательные и осколочно-фугасно-зажигательные.

Пушка АМ-23 выпускалась четверть века и в основном использовалась как оборонительное вооружение в кормовых установках военно-транспортных самолетов и бомбардировщиков. Ею оснащали Ан-12Б, самолеты-амфибии Бе-8 и Бе-10, бомбардировщики Ту-16 и Ту-95, противолодочные Ту-142, ранние модификации транспортников Ил-76. Всего за годы производства было выпущено порядка 12 тысяч образцов АМ-23.

Огнедышащий "Фагот"

Еще одно направление, которое вместе со стрелковым блестяще освоил Николай Макаров, — ракетное. Но это уже было не авиационное, а противотанковое вооружение. В середине шестидесятых тульскому Конструкторскому бюро приборостроения поручили разработать противотанковый ракетный комплекс. Макаров работал над этим заданием вместе с другим выдающимся оружейником Игорем Стечкиным. Сначала Макарова назначили ответственным за разработку проводной линии связи ПТРК, а позднее сделали заместителем главного конструктора проекта. Работа закипела, и уже в 1970-м Советская армия получила на вооружение ПТРК "Фагот".

"Фагот" — противотанковый комплекс второго поколения. До него на вооружении стоял переносной комплекс "Малютка". Его конструкция хоть и была простой и надежной, но имела существенные недостатки, мириться с которыми военным надоело. В частности, скорость полета ракеты "Малютка" была очень низкой: чтобы преодолеть два километра, требовалось целых две минуты. За это время вражеский танк мог запросто переехать на другую позицию или скрыться за бугром.

Кроме того, было непростым управление по проводу и ручное наведение снаряда на цель — оператор должен был постоянно отслеживать траекторию полета, а малейшая дрожь в руках значительно снижала точность. "Фагот", в свою очередь, управляется инфракрасным пеленгатором, считывающим координаты ракеты и передающим информацию вычислительной машине.

Это один из первых полуавтоматических комплексов. И, хотя при выстреле оператору (как и в случае с "Малюткой") требуется удерживать цель в визире на протяжении всего полета ракеты, управляет боеприпасом автоматика. Расчет "Фагота" состоит из трех бойцов: двое переносят по две ракеты каждый, третий — саму пусковую установку. Для перевода ПТРК в боевое положение требуется менее тридцати секунд.

Через несколько лет эксплуатации для комплекса разработали ракету повышенной мощи. Теперь ПТРК уничтожал танки и другую бронетехнику на расстоянии до двух с половиной километров. В дальнейшем на базе "Фагота" разработали еще более совершенный противотанковый комплекс — "Конкурс". "Фаготы" до сих пор стоят на вооружении российской армии и в десятках других стран. Это оружие широко применялось в многочисленных вооруженных конфликтах по всему миру и до сих пор считается одним из самых эффективных средств борьбы с бронированной техникой.

Скромный лауреат

Николай Федорович Макаров — автор тридцати шести изобретений оружейной направленности. Он родился 22 мая (по старому стилю) 1914-го, с самой юности увлекался техникой и конструированием. Многолетняя работа Макарова отмечена десятками правительственных наград. За создание ПМ конструктор получил Сталинскую премию. В 1974-м ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Макаров награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовое отличие" и "За доблестный труд", он — двукратный обладатель Государственной премии и лауреат премии имени С. И. Мосина.

Как вспоминают современники, Николай Федорович отличался скромностью и спокойным характером. Никогда не гнался за наградами, а полученными премиями делился со всей родней, покупая на все деньги подарки.