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РИА Новости

Huawei забанили в гугле, и это только начало

08:00
19910
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationСмартфон Huawei и логотип Google Play
Смартфон Huawei и логотип Google Play
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Соединенные Штаты вывели противостояние с Китаем на новый виток, внеся Huawei и 70 его подразделений в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности". Как известно, вследствие этого американские IT-компании, такие как Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с китайской корпорацией.
Однако самой громкой новостью стала информация о том, что Google также присоединился к санкциям. На уже действующих гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру Google Chrome, ни к почте Gmail, ни к YouTube, ни к картам.
Чтобы осознать масштабы данного шага, достаточно ознакомиться со статистикой мировых продаж смартфонов за первый квартал текущего года.
За первые три месяца Huawei не просто сохранил второе место на рынке, но и вплотную приблизился к лидеру. У Samsung — 23,1 процента рынка, а китайская корпорация нарастила свою долю с 11,8 до 19 процентов. Кстати, у Apple за тот же период — сокращение с 15,7 до 11,7 процента.
Не на того напал
Вчера, 15:05
Не на того напал
На переживающем непростые времена рынке мобильных устройств (общее падение продаж — 6,6 процента) Huawei — единственный среди ключевых игроков — показал рост в годовом выражении аж на 50,3%, реализовав 59,1 миллиона смартфонов.
В этой ситуации возникновение проблем с Google наносит по бизнесу Huawei тяжелейший удар. Массового отказа потребителей от китайских смартфонов (причем не только Huawei, но и Xiaomi, занимающей четвертое место на мировом рынке, — просто на всякий случай в свете усугубляющихся китайско-американских трений) и перехода на конкурирующие бренды можно ожидать уже в самом ближайшем будущем.
Тут стоит отдать должное изобретательности Вашингтона, который ударом по Huawei не только решает политические задачи, но и оказывает серьезную поддержку американскому бизнесу. Речь в первую очередь, разумеется, об Apple, которая может теперь рассчитывать на улучшение своих финансовых показателей, а в перспективе — даже на возвращение на второе место в мировом рейтинге производителей.
Одновременно вдребезги разбился еще один миф периода "интернет-невинности" — об операционной системе Android как апофеозе свободного программного обеспечения, для использования которого нет и не может быть ограничений и препятствий. Нынешнее решение Google доходчиво донесло до всех куда более прозаичную реальность.
Остается только наблюдать, как Huawei будет справляться с отрезанием себя от главной в мире ОС для мобильных устройств. Впрочем, даже если корпорация вытащит из рукава собственную "операционку", это не решит ее проблем со столь востребованными потребителями почти по всему миру сервисами Google.
Это маленькое уточнение — "почти по всему миру" — отражает особые отношения Google с Пекином, поскольку, как известно, в Китае интернет-гигант практически не работает.
Стенд компании Huawei
Вчера, 09:53
Эксперт: США действиями в отношении Huawei совмещают "приятное с полезным"В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность. Как можно расценить этот жест, в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
А причина в том, что предыдущий раунд борьбы с китайскими властями американская корпорация с треском проиграла.
Google зашел на китайский рынок в середине нулевых. Через несколько лет компания контролировала более трети поискового рынка страны, причем прилежно, хотя и не скрывая неудовольствия, выполняла цензурирование контента в соответствии с требованиями местного законодательства.
Во второй половине 2009 года в течение нескольких месяцев произошла серия кибератак на американские кампании, в том числе такие известные, как Yahoo, Morgan Stanley, Adobe Systems и другие. Эти события остались в истории как операция "Аврора", а обвинили в этом хакеров, якобы связанных с китайскими властями и военными.
Корпорация Google, также пострадавшая от произошедшего (в ходе расследования высказывалось предположение, что злоумышленникам был нужен доступ к почтовым аккаунтам на Gmail китайских диссидентов), в самом начале 2010-го обнародовала информацию о кибератаках, заявив, что прекращает политику цензурирования на китайском рынке.
Последовал период публичного выяснения отношений между Пекином и Google, причем американцы без опасений и сомнений шли на конфронтацию и позволяли себя крайне резкие выпады. В конце концов ключевые продукты и сервисы компании (Gmail, YouTube, карты и так далее) были заблокированы в Китае, а компания демонстративно ушла с рынка.
Стоит отметить, что тогда, в первой половине десятых годов, в Google активно транслировали и продвигали романтические идеи прямой взаимосвязи прогресса и свободы. Крайне показательно в этом смысле знаменитое интервью Эрика Шмидта (тогдашнего главы совета директоров Google и одного из самых известных в мире интернет-гуру) 2012 года, в котором он предсказал крах Великого китайского файервола и даже политического режима в стране под непрерывным давлением технологических инноваций.
Стенд компании Huawei
20 мая, 18:40
Эксперты призвали россиян не паниковать из-за ограничений для Huawei
Похоже, в Google на полном серьезе верили, что Пекин никуда не денется и в итоге приползет обратно.
Однако реальность оказалась прямо противоположной. Более того, на десятые годы пришелся грандиозный технологический прорыв Китая, главным символом чего и стал Huawei, ударными темпами завоевывающий мир. Точнее сказать, завоевывавший — поскольку перспективы корпорации несколько потускнели в свете последних шагов Вашингтона, бескомпромиссно настроенного и дальше давить на компанию.
Таким образом, в нынешних действиях Google против Huawei легко разглядеть не только вынужденные меры под давлением собственного правительства, но и искреннее стремление отомстить Китаю за собственную глупость, в результате которой корпорация потеряла крупнейший в мире интернет-рынок.
Правда, в отличие от начала 2010-х годов, ныне обращение Google к риторике о свободе, демократии и недопустимости цензуры уже почти никого не способно обмануть.
Нет сомнений и в том, что перед нами — только начало процесса, концом которого теперь уже практически неизбежно станет разделение недолго просуществовавшей глобальной системы на "мир-экономики".
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GoogleHuawei TechnologiesКитайСШААвторы
Популярные комментарии
Правительство России тысячу раз право с импортозамещением. Надо развивать свои IT технологии. Гугл -это орудие ЦРУ по установлению глобального контроля над людьми. Это шантаж государств и правительств в интересах США
22 мая, 08:41
СДСергей Д
6000002
В противостоянии США и Китая мои симпатии на китайской стороне. Думается, что информационная война скоро преподнесёт нам массу новых решений по операционным и платёжным системам, в результате чего значительно ослабятся американские позиции. А китайские - и российские - усилятся.
22 мая, 08:16
mm3minaeva
5611001
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